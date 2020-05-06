شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط لـ"سى إن بى سى": الإصلاحات ساعدت الاقتصاد المصرى على امتصاص صدمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزير التعاون الدولى رانيا المشاط، إن الإصلاحات الهيكلية التى أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تنفيذها منذ 2016 وحتى الآن، ساعدت الاقتصاد المصرى على امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، وأضافت المشاط، فى تصريحات لشبكة "سى إن بى سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، "جاءت أزمة فيروس كورونا المستجد فى وقت تتمتع فيه مصر بمخزون وفير وقوى من السيولة النقدية والاحتياطيات الأجنبية ما ساعد فى تجاوز الصدمة الأولى الناجمة عن تفشى الوباء".

وتابعت الوزيرة رانيا المشاط "لولا برنامج الإصلاحات الشاملة على صعيد الضرائب والموازنة والنقد الأجنبى وغيرها من القطاعات المالية، لكان الوضع أشد صعوبة الأن".

وأكدت أن الحكومة المصرية، ستواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مضيفة:"نحن نمضى قدما صوب تطبيق مزيد من الإصلاحات الهيكلية التى أخذنا على عاتقنا تنفيذيها فى جميع الأحوال، وفيما يتعلق بالشمول المالي، هناك تركيز وحرص على تنظيم العمالة غير المنظمة وغير الرسمية".

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وذكرت شبكة "سى أن بى سي" الأمريكية، أن مصر تعد واحدة من دولتين فقط على مستوى العالم، التى توقع لها صندوق النقد الدولى تحقيق نمو إيجابى هذا العام، رغم تداعيات تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد التى عصفت بغيره من الاقتصادات العالمية وأسقطتها فى بئر الكساد.

وأشارت إلى أن مصر سارعت بتخصيص حزمة دعم مالية ضخمة بقيمة 100 مليار جنيه لتحجيم أضرار كورونا على الاقتصاد والشركات والتخفيف عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى تخصيص 20 مليار جنيه لدعم سوق التداول المالي.