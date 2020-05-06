شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أزمة وباء كورونا أسوأ من معركة بيرل هاربر وهجمات 11 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أزمة فيروس كورونا تعد أسوأ من معركة بيرل هاربر وهجمات 11 سبتمبر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكر موقع روسيا اليوم، أن أحد كبار مسئولي الطب في الولايات المتحدة الأمريكية كذب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجيته، مايك بومبيو، حول مسألة تطوير فيروس كورونا المستجد في مختبر صينى، حيث قال أنطوني فوشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا وعضو فريق العمل الأمريكي الخاص بمكافحة فيروس كورونا برئاسة ترامب، إن كل الأدلة العلمية المتوفرة تدل على أن هذه السلالة الجديدة من كورونا لها أصل طبيعي وتنحدر من عالم الحيوانات.

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وتابع مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا أنه لو نظرتم في سير تطور الفيروس لدى الخفافيش وما هو موجود الآن (من الأدلة العلمية)، فكل شيء يدل بشدة على أنه ليس من الممكن أن يكون هذا الفيروس قد تم التلاعب به بشكل مصطنع أو متعمد، مشيرًا إلى أن كل شيء في التطور التدريجي مع مرور الوقت يشير بشدة إلى أن الفيروس نشأ في الطبيعة ومن ثم عبر الحاجز بين أنواع الكيانات الحية، معلنًا أنه لا يؤيد، انطلاقًا من البيانات العلمية الواردة، والفرضية البديلة التي تقول إن الفيروس المستجد تم العثور عليه في الطبيعة ونقل سلالته إلى مختبر خرج منه لاحقا.

واستطرد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا: لكنهذا يعني أن كل شيء بدأ في الطبيعة البرية في أي حال من الأحوال، لهذا السبب لا أفهم عن ماذا يتحدثون ولا أقضي وقتا كثيرا لمناقشة هذه الحجة المتكررة.