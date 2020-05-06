شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية "أبو عبد الله" أخطر إرهابى بسيناء.. وكواليس الحلقة 12 من "الاختيار" مع تامر إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تامر إسماعيل صالح الصحفى بجريدة الخليج 365، في "ستوديو التحليل" للحلقة رقم 12 من مسلسل الاختيار، عن التفاصيل والمعلومات الحقيقية عن التكفيري "أبو عبد الله" الذى يقوم بدوره الفنان ضياء عبد الخالق، وقصة هذا التكفيري منذ البداية والذى تحول من حاصل على دبلوم تجارة وتاجر عسل إلى أخطر تكفيري ومُنظر للعناصر التكفيرية في سيناء.

كما عرض "ستوديو التحليل" المشاهد والفيديوهات الحقيقية لحادث محاولة تفجير مبنى المخابرات الحربية في محافظة الإسماعيلية، والذى تم في عام 2013، بتخطيط وتنفيذ من التكفيرى هشام عشماوي.

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"ستوديو التحليل" هو عرض يومي لأهم الكواليس والمعلومات الخاصة بحلقات مسلسل الاختيار الذى يتصدر نسب المشاهدات منذ بداية عرضه في أول رمضان، ويقدمه الزميل تامر إسماعيل صالح "لايف"على صفحة الخليج 365 على موقع الفيسبوك.