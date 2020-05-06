شكرا لقرائتكم خبر عن في أول زيارة منذ تفشى كورونا.. وزير الخارجية الأمريكي في تل أبيب الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت القناة الإسرائيلية "13" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور إسرائيل الأسبوع القادم، جاء هذا نقلا عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على تجهيزات الزيارة، حيث سيجتمع بومبيو خلال الزيارة القصيرة التي ستستغرق 24 ساعة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "ازرق- ابيض" بيني جانتس.

وتعتبر الزيارة الأولى لبومبيو الى إسرائيل منذ أزمة كورونا، وحتى أنها اول زيارة خارجية له منذ انتشار الفيروس. ولم يتضح بعد سبب هذه الزيارة الاستثنائية. وردت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية مورغان اورتيغاس على القناة الإسرائيلية :"لا يوجد لدينا ما نعلن عنه حول سفرات وزير الخارجية بومبيو".

وقبل أسبوعين هنأ بومبيو على إقامة حكومة جانتس- نتنياهو موضحا ان البيت البيض :"سيعمل ويتعاون معها بشكل متواصل"، كما تطرق في تغريدته الى فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاردن، وشمال البحر الميت، ووفقا لأقواله فان الولايات المتحدة ستعرض موقفها أمام إسرائيل في اطار محادثات مغلقةـ،مضيفا ان "الضم هو قرار يجب على إسرائيل اتخاذه".