من رحم الأزمات يولد الأمل.. مسنون قهروا كورونا "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من رحم الأزمات يولد الأمل.. هذا ما يمكن إطلاقه على عزيمه الكبار التي تحلى بها المسنون داخل مستشفيات العزل الصحي المنتشرة بنطاقة الجمهورية، فهم تحدوا جائحة كورونا بفضل مساعدة الأطباء وطاقم التمريض والعاملين بتلك المستشفيات وقهروا وخرجوا منها بعد تعافيهم من هذا المرض الفتاك، فكانت رحلتهم مليئة بالأمل. الحاج عبد الفتاح إسماعيل أكبر متعاف "89" عاما محافظة الأقصر - مكث بمستشفى الحجر الصحي بإسنا في الأقصر 10 أيام - تلقى بروتوكول العلاج لمواجهة الفيروس. - وتم عمل عدة مسحات إلى أن تحولت نتيجته لسالبة الحاج عبد المنعم عبد الله حسن ثاني أكبر متعاف "88 عاما" محافظة المنيا - دخل لمستشفى الحجر الصحي بقها 2 أبريل الماضي - مكث بالمستشفى يتلقى العلاج وتم عمل مسحات له - تحولت عينة المسحات الخاصة به لسلبية وغادر المستشفى 15 أبريل الماضي Advertisements الحاج عفيفي عبد الله "72 عاما" محافظة دمياط - دخل مستشفى الحجر الصحي بها 4 أبريل الماضي - كانت حالته حرجة واحتاجت للعناية المركزة - مكث بالمستشفى 12 يوما وغادرها في 16 أبريل الماضي الحاج رفعت عبد الهادى 70 سنة الغربية - دخل مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات - مكث بالمستشفى 11 يوما إلى أن تحسنت حالته وتحولت مسحته لسلبيه وغادر المستشفى

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