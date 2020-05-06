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موقع بريطانى يشيد بالتقدم فى مشروعات الطرق والكبارى والأنفاق بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد تقرير موقع  worldhighways البريطانى المعنى بمشروعات الطرق حول العالم، بالتقدم الذى حدث فى مشروعات إنشاء الطرق والكبارى والأنفاق فى مصر.

وقال التقرير إن برنامج لبناء كبارى بالعاصمة المصرية القاهرة سيحسن النقل ويساعد فى خفض الازدحام المزمن فى المدينة، ويتم بناء 40 كبرى فى القاهرة، بتمويل من الحكومة المصرية. وتبلغ قيمة البرنامج 895 مليون دولار، ويركز على شرق القاهرة. ويتكلف بناء كل كبرى ما بين 16.8 إلى 22.4 مليون دولار.

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 فى حين تم إنفاق ما يقرب من 142 مليون دولار على بناء الطرق لمشروع تطوير مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من أعمال حفر نفق الشهيد  أحمد حمدى 2 تحت قناة السويس. ومن المقرر أن يكتمل هذا المشروع بحلول يوليو 2021.

كانت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب قد قامت بزيارات ميدانية الشهر الماضى لتفقد انتظام سير المشروعات القومية مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من "كوفيد -19" مع العمال بالمواقع المختلفة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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