شكرا لقرائتكم خبر عن موقع بريطانى يشيد بالتقدم فى مشروعات الطرق والكبارى والأنفاق بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد تقرير موقع worldhighways البريطانى المعنى بمشروعات الطرق حول العالم، بالتقدم الذى حدث فى مشروعات إنشاء الطرق والكبارى والأنفاق فى مصر.

وقال التقرير إن برنامج لبناء كبارى بالعاصمة المصرية القاهرة سيحسن النقل ويساعد فى خفض الازدحام المزمن فى المدينة، ويتم بناء 40 كبرى فى القاهرة، بتمويل من الحكومة المصرية. وتبلغ قيمة البرنامج 895 مليون دولار، ويركز على شرق القاهرة. ويتكلف بناء كل كبرى ما بين 16.8 إلى 22.4 مليون دولار.

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فى حين تم إنفاق ما يقرب من 142 مليون دولار على بناء الطرق لمشروع تطوير مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من أعمال حفر نفق الشهيد أحمد حمدى 2 تحت قناة السويس. ومن المقرر أن يكتمل هذا المشروع بحلول يوليو 2021.

كانت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب قد قامت بزيارات ميدانية الشهر الماضى لتفقد انتظام سير المشروعات القومية مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" مع العمال بالمواقع المختلفة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.