شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..لحظة مداهمة شبكات قنوات فضائية غير مرخصة في الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد فيديو لحظة مداهمة الأجهزة الأمنية مقر غير مرخص لإدارة مجموعة من القنوات الفضائية بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وتم ضبط القائمين عليها لا سيما جرائم البث الفضائى غير المشروعة من خلال متابعة القنوات الفضائية التى تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مجموعة قنوات فضائية مقرها بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، دون الحصول على التراخيص اللازمة حيث تم من خلالها بث ( أفلام ، مسلسلات ، برامج ) وتقوم باستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية، وكذا عرض مواد فيلمية مصورة بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج .

عقب تقنين الإجراءات تم مداهمة مقر القناة والتقابل مع (مندوب تسويق ) وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط وحدة معالجة مركزية تستخدم فى أعمال المونتاج، و( 4 ) وحدات معالجة مركزية محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة وأفلام ومسلسلات عربية قديمة وحديثة بدون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية وكذا لوجو القنوات، ووحدتين تخزين خارجية ( هارد ديسك ) ، و( 2 ) كاميرا تصوير إحترافية، و( 3) راوتر للاتصال بالإنترنت، و( 2 ) سويتش .

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وضبطت أجهزة الأمن ( 10 ) هواتف محمولة لإستخدامها فى الكول سنتر لإتصال العملاء لطلب المنتجات عبر الأرقام التى تظهر على شاشة القناة ، ومجموعة من أوراق خريطة عرض البرامج ( البلاى ليست ) ، ومجموعة كبيرة من أدوية التخسيس والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر ، ومبلغ مالى حصيلة بيع المنتجات الطبية وأدوية التخسيس مجهولة المصدر.

وتمثلت المخالفات في إقامة قناة فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامى وبدون موافقة الهيئة الوطنية للإعلام، وإستخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية وعرض عدد من الأفلام العربية القيدمة والحديثة بدون موافقة أصحاب الحقوق، وإستخدام أجهزة مونتاج دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ، ورفع محتوى إلكترونى عبر شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) وإعادة بثه من الخارج على ترددات لا تخص القمر الصناعى المصرى ، وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر ، وإدارة منشأة بدون ترخيص ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.