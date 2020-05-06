شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولى يجتمع الاثنين المقبل لنظر قرض سريع لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صندوق النقد الدولى فى نبأ عاجل على وكالة "رويترز"، أن مجلس مديريه سيجتمع فى 11 مايو للنظر فى قرض لتمويل سريع لمصر.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس مديرى صندوق النقد الدولى فى 11 مايو، للنظر فى طلب مصر لقرض بموجب أداة التمويل السريع، حسبما يظهر الموقع الإلكترونى لصندوق النقد.

وطلبت مصر الشهر الماضى، من صندوق النقد حزمة مساعدات مالية لمساعدتها فى التغلب على تداعيات تفشى فيروس كورونا المستجد.

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ووفقا لمحللين ومعلومات على الموقع الالكترونى لصندوق النقد الدولي، فإن مصر من المحتمل أن تكون مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 2.78 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع وحوالى 4 مليارات دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني.

وتقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI»، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.