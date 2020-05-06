شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل كان كورونا يعيش بيننا ولا نعلم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الوقت الذى يتصور فيه الجميع أن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الصين والتي سجلت بتاريخ 11 ديسمبر 2019، للسيدة وي التي تعمل في سوق ووهان لكن لاحقا تم الكشف عن أن أول حالة كانت بتاريخ 17 نوفمبر أي قبل شهر تقريبا من الإعلان الرسمي وكانت لرجل عمره 55 عاما .

في فرنسا أيضا كان المعلوم رسميا أن أول إصابة تم تسجيلها في نهاية يناير

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لكن المفاجأة أن مستشفى "ابن سينا" و"جان فيردييه" في ضواحي باريس اكتشفوا إصابات لـ24 مريضا قبل ذلك التاريخ، منهم حالة في 27 ديسمبر 2019 بعد أن أعادوا تحليل عينات لمرضى دخلوا للعلاج في ذلك التوقيت. اعرف التفاصيل من خلال الفيديو التالى..