شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق مشروع صكوك الأضاحى بمبلغ 1800 جنيه للصك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقالت الوزارة فى بيان اليوم:"تم توفير لحوم الأضاحي لعدد مليون ومائة وخمسين ألف أسرة في العام الماضي وحده، يسر وزارة الأوقاف أن تطلق مشروع صكوك الأضاحى للعام الحالى 1441هــ بمبلغ 1800 جنيه للصك، مع تحويل المبلغ بالكامل إلى لحوم أضاحي دون أي مصروفات إدارية أو إعلانية".

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان سابق، إن صكوك العام الماضى، تجاوزت 105 ملايين جنيه، مؤكدة أن هذا المبلغ وفر 1105 أطنان صكوك أضاحى، تكفى لمليون و105 آلاف أسرة، موجهة الشكر لكل من شارك فى إخراج هذا المشروع بهذا الشكل، مشيرة إلى أن هذا نموذج للتكافل المجتمعى، كما أنه من المتوقع أن يكون فى العام المالى الحالى نقلة فى مجال خدمة المجتمع إلى جانب الدعوة.

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وتابعت وزارة الأوقاف، أن محافظة القليوبية احتلت المركز الرابع على مستوى محافظات الجمهورية فى تحصيل صكوك الأضاحى، وتم تخصيص 45 طنا لها العام الماضى، كما تم تخصيص لكبرى محافظات الوجه القبلى 65 طن لحوم من صكوك الأضاحى، مخصصة لـ65 ألف أسرة بتلك المحافظات، مشيرة إلى أن عملية الذبح تمت كاملة فى الوقت الشرعى للذبح.