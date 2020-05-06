شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأردن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 473 إصابة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت هيئة تنشيط السياحة الأردنية أنها تعمل حاليا على تنشيط السياحة الداخلية من خلال البرامج المحفزة لزيارة المواقع الأردنية السياحية باستثناء البحر الميت بدعم حكومي يبلغ 40% ويقدر بـ10 ملايين دينار، وأشار مدير هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات إلى أن الدخل السياحي تراجع إلى حوالي "صفر" بعد الإغلاقات التي تمت منذ منتصف شهر مارس بسبب تفشي وباء كورونا، لافتاً إلى أن الدخل السياحي بلغ 5.3 مليار دولار خلال عام 2019.

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وأكد - وفقا لوكالة الانباء الاردنية - أن الأردن يعمل حاليا على احتواء الأزمة، مشيرا إلى أن النجاح الأردني في احتواء الأزمة يقدم فرصة لترويج الأردن بشكل أفضل في الأشهر المقبلة، وبين أن الهيئة تعمل على تصوير المواقع السياحية في الأردن وإجراء جولة افتراضية من خلال تقنية الواقع الافتراضي، لافتاً إلى أن الأفكار والبرامج والخطط كثيرة لإنقاذ القطاع السياحي.

ونوه إلى أن الهيئة تعمل حاليا مع منظمة السياحة الدولية على برنامج تدريبي صحي للوقاية خلال العمل في المكاتب السياحية والفنادق والمواقع والمطاعم السياحية والنقل السياحي وكافة المزودين للقطاع السياحي، وتوقع أن تعود السياحة الدينية للعمل كأول نمط للسياحة بعد كورونا، لافتاً إلى أن الأردن يملك 42 موقعا سياحيا دينيا، بالإضافة للسياحة العلاجية والمغامرة.