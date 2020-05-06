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صور.. مجلس الدولة يعقم قاعات المحاكم والمتقاضين يلتزمون بارتداء الكمامات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس  ، حرص مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين علي تطهير مقرالمجلس وتعقيمه مع بداية الجلسات التي بدا انعقادها اليوم الاربعاء ، حرصًا علي سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقضين، وغيرهم من الزائرين لمقرالمجلس.

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مجلس الدولة يعقم قاعات المحاكم

وقام عدد من العاملين بتعقيم منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة ، والتي يعتليها القضاة ، لنظر القضايا المستعجلة ،ويقف بجانبها المتقاضين ، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان ، وللحفاظ علي تطهير القاعات وأركان المجلس من الامراض والأوبئةالمنتشرة.

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مجلس الدولة يعقم قاعات المحاكم

وفيما حرص عدد كبير من المحامين المتواجدين اليوم بقاعة المحكمة بارتداء الكمامات والحفاظ علي المسافات المتباعدة للوقاية .

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جاء ذلك حرصاً منهم في إطار اتباع تعليمات الدولة في الحفاظ علي نظافة وتطهير المصالح والهيئات احكومية، لمحاربة انتشار فيروس كورونا .

 

 

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