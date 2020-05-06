صور.. مجلس الدولة يعقم قاعات المحاكم والمتقاضين يلتزمون بارتداء الكمامات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا ، حرص مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين علي تطهير مقرالمجلس وتعقيمه مع بداية الجلسات التي بدا انعقادها اليوم الاربعاء ، حرصًا علي سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقضين، وغيرهم من الزائرين لمقرالمجلس.
مجلس الدولة يعقم قاعات المحاكم
وقام عدد من العاملين بتعقيم منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة ، والتي يعتليها القضاة ، لنظر القضايا المستعجلة ،ويقف بجانبها المتقاضين ، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان ، وللحفاظ علي تطهير القاعات وأركان المجلس من الامراض والأوبئةالمنتشرة.
مجلس الدولة يعقم قاعات المحاكم
وفيما حرص عدد كبير من المحامين المتواجدين اليوم بقاعة المحكمة بارتداء الكمامات والحفاظ علي المسافات المتباعدة للوقاية .
جاء ذلك حرصاً منهم في إطار اتباع تعليمات الدولة في الحفاظ علي نظافة وتطهير المصالح والهيئات احكومية، لمحاربة انتشار فيروس كورونا .
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