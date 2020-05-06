شكرا لقرائتكم خبر عن تسيير 3 رحلات استثنائية لنقل المصريين العالقين بعدة دول بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر مطار القاهرة الدولي، غدا الخميس، 3 رحلات طيران دولية إلى ثلاث وجهات لعودة المصريين العالقين بالخارج نتيجة تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تسير مصر للطيران رحلة إلى دبي على أن تكون العودة إلى مطار القاهرة، كما تسير شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران رحلتين إلى مسقط ولاجوس على أن تكون العودة إلى مرسي علم لدخول الحجر الصحي لمدة 14 يوما للوقاية من فيروس كورونا.

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وسيرت وزارة الطيران المدنى، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج ، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.