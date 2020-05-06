شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الإدمان: خلو 13عملا دراميا من مشاهد تعاطى خلال رمضان أبرزها الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بالأعمال الدرامية التى جاءت خالية من مشاهد تعاطى المواد المخدرة، بواقع 13 مسلسلا، وهي "الاختيار ، وفالنتينو" و"رجالة البيت" و" لعبة النسيان " و "ليالينا" و"سكر زيادة" و "عمرو ودياب" و "اللعبة" و "فرصة تانية" و "ولاد إمبابة"، بينما تميز مسلسلات "حب عمري“ و" ونسنى" و "قمر آخر الدنيا"، باعتبارهم خاليين من كل من مشاهد التدخين وتعاطى المواد المخدرة.

وأوضحت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التى قام بها المرصد الإعلامى للصندوق ،أن الأعمال الدرامية خلال أول 10 أيام من رمضان 2020 وما تتضمنها من مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات لم تروج لثقافه تعاطى المخدرات التى تدعم انتشار المفاهيم المغلوطة مثل ارتباط المخدرات بنسيان الهموم والتغلب على المشكلات وغيرها من المفاهيم الخاطئة وكذلك خلو الدراما حتى الآن من المشاهد التعليمية لطرق تعاطى المواد المخدرة.

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وكشف المرصد الإعلامي للصندوق فى بيان اليوم عن نتائجه خلال أول 10 أيام من شهر رمضان وجود 344 مشهد تدخين وتعاطى مخدرات فى الأعمال الدرامية بإجمالي ما يقرب من 7 ساعات، منها 260 مشهد تدخين بإجمالي 6 ساعات وبينما بلغت مشاهد تعاطى 84 مشهد بإجمالي 3 ساعات وذلك بواقع 24 مسلسل خلال العام الحالي ويمثل ذلك بنسبة 3.6% من إجمالي المساحة الزمنية التي شغلتها مشاهد التدخين بينما بلغت المساحة الزمنية للتعاطي 1.6% وتشير البيانات الأولية إلى خلو الأعمال حتى الآن من مشاهد تدخين وتعاطى الأطفال وكذلك عدم ظهور مشاهد تروج لمنتجات التبغ بصورة مباشرة.

وأوضحت بيانات المرصد الإعلامي عدد من المشاهد الإيجابية في تناول القضية ومنها مسلسلي خيانة عهد للفنانة يسرا، والبرنس للفنان محمد رمضان ،وذلك بسبب عرض شخصية المتعاطي بدون مشاهد تعليمية وتوجيه المتعاطي للمراكز العلاجية ،إلا أن المرصد أبدي قلق بالغ في ذات الوقت من بعض الأعمال الدرامية الأعلى احتواء على مشاهد تدخين وتعاطى الكحوليات، مثل مسلسل "100 وش"، حيث تضمن ما يقرب من 3 ساعات ونصف مشاهد كحوليات وتدخين.

