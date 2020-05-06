شكرا لقرائتكم خبر عن حريقان وزلزال وكورونا ووفاة الطبلاوى.. ماذا حدث فى ليلة 13 رمضان؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تمر ليلة 13 رمضان عادية كما سبقها، فقد شهدت مجموعة من الأحداث التي كان بعضها صادما، وبعضها حزينا على المصريين، حرائق وزلزال وأعلى نسبة إصابات يومية بفيروس كورونا، وحالة وفاة لواحد من أهم رموز دولة التلاوة في مصر وهو الشيخ محمد محمود الطبلاوى. الفيديو التالى يرصد تفاصيل تلك الليلة التي استمرت أحداثها وأخبارها السيئة حتى أذان الفجر. Advertisements

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