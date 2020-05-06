شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة السودانية: تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 49، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد رئيس وزراء كندا جاستين ترودو، لنظيره السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، حرص بلاده على دعم السودان في المحافل الدولية خصوصاً في الفترة الانتقالية.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن حمدوك أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الكندي، بحثا خلاله العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وتطرق الجانبان إلى دعم الحكومة الكندية للسودان في العديد من المجالات خاصة لدى مؤسسات التمويل الدولية، كما أكد الجانب الكندي وقوفه مع السودان لمكافحة جائحة كورونا.

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وشدد ترودو على مساندة كندا لخطوات رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ومؤازرتها للخروج من القائمة.