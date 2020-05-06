شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: حجزنا ترتيبا ضمن الـ10 الأوائل فى التصنيف الدولى للتعليم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التصنيف الدولى لمصر فى مجال التعليم تحسن كثيرا، خاصة فى ظل إجراءات المنظومة التعليمية خلال مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا، قائلا: "بقينا من ال10 الأوائل بعد أن كنا فى ذيل القائمة، والكل ماشى ورانا دلوقتى".

وأضاف شوقي، أن هناك مؤتمر دولي عن منظومة التعليم يضم دول العالم الإسلامي، ومصر متحدث رئيسي به، فمن الواضح أن ما فعلته مصر خلال أزمة فيروس كورونا، لفت انتباه العالم".

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020/2021، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.