"السكة الحديد" تواصل تعقيم وتطهير القطارات لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: واصلت هيئة السكة الحديد، تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير والتوعية، داخل المحطات والقطارات، لمواجهة فيروس كورونا. ووجهت هيئة السكة الحديد، العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وتوفير ملصقات للتوعية بالمحطات.

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