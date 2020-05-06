إحباط ترويج 15 طن سكر ودواجن فاسدة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، أمين عهدة فرع جملة تابع لإحدى شركات الجملة بدائرة مركز شرطة كفر صقر (بمحافظة الشرقية) لحيازته (13,400 طن "سكر تمويني") غير صالحة للاستهلاك الأدمي لانتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه، ولم يقم باتخاذ أية إجراءات من شأنها الحفاظ على المال العام، بقصد توزيعها على البدالين التموينين مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستحقين للدعم التمويني.

كما الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لحيازته (2 طن سلع غذائية "دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.