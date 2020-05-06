مصر | ضبط 4173 شخصا خالفوا قرار حظر التجوال خلال 24 ساعة الماضية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 4173 شخصا خالفوا قرار حظر التجوال خلال 24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية.
وأسفرت الجهود الأمنية، عن ضبط (4173) شخصًا مخالفًا لقرار حظر المواطنين، وضبط (1594) سيارة مخالفة، و56 دراجة نارية مخالفة، (108) مركبات "توك توك" مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
في سياق آخر، تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهى والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط (203) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (5) قضايا فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.
وأسفرت الحملات، في ضبط (328) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وفي سياق آخر، شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط ٣٣ قطعة سلاح نارى، ١٠٩ قضايا مخدرات وتنفيذ ٣٦١٨ حكما قضائيا متنوعا.
ونجحت فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، في ضبط (٣٣ قطعة سلاح نارى، بحوزة ٣١ متهما) وذلك على النحو التالى: رشاش جرينوف، (٣) بندقية آلية، ٣) بندقية خرطوش، (١) طبنجة، (٢٦) فرد محلى، ٦٢) طلقة مختلفة الأعيرة، (١٠) خزينة متنوعة، (١٤٨) قطعة سلاح أبيض.
وتمكنت فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (٣٦١٨) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: (١٣٧) حكم جناية، (١٢٤٤٣) حكم حبس جزئى، (٢٧٥٠) حبس مستأنف، (٢٢٣٧٠) حكم غرامة، (٥٩١٨) حكم مخالفة.
واستطاعت فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبط (٣) تشكيل عصابى ضما (٧) متهمين ارتكبوا (١٧) حادثا متنوعا، بينما فى مجال ضبط قضايا المخدرات، قامت بضبط ١٠٩) قضية مخدرات بحوزة (١١٦) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 14،555 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (16،429 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،788 كيلوجرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت (15 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (185 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2،5 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (110 جرام)، (3437) قرص مخدر.