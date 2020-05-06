أخبار مصر | في زمن كورونا.. كيف تستعد التعليم لامتحانات الثانوية العامة؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر في زمن كورونا.. كيف تستعد التعليم لامتحانات الثانوية العامة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الملامح الرئيسية لخطة الدولة لإجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، لافتا إلى أنه من المُقرر أن تتم مناقشة تلك الخطة في اجتماع مجلس الوزراء غدا الخميس.

وتستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد وامتحانات الثانوية العامة وجاءت كالتالي:

- مقترح أن يكون الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط مقابل أن يمتد حتي الساعة الخامسة مساء.

- تسليم جهاز للطلبة به كل المنهج وكذلك ألية التواصل الالكتروني مع المُعلم، وكذلك شرح المواد مصحوبا بالفيديو.

- هذا العام سيشهد أخر تطبيق لمنظومة التعليم القديم، فنظام التعليم الإلكتروني سيقضي علي الكتب الخارجية والدروس الخصوصية لذلك ففيروس كورونا ربما يكون منحة".

- عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات شهادة الثانوية العامة يبلغ 660 ألف طالب وأكثر منهم بقليل بالدبلومات الفنية.

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- الدولة وضعت عدد من الضوابط الجادة التي تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والمُراقبين وكل من يُشارك في هذه العملية.

- عدد الطلاب في كل لجنة لن يتجاوز الـ14 طالب.

- زيادة عدد اللجان بنسبة 60% لتصل إلى 5000 لجنة على مستوى الجمهورية.

- كافة اللجان ستكون في مقرات تابعة للتربية والتعليم وأنها لن تكون فى مراكز الشباب أو أى أماكن تتبع وزارات او هيئات او جهات أخرى.