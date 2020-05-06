أخبار مصر | دعم 4 آلاف مركز شباب بـ 30 مليون جنيه لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر دعم 4 آلاف مركز شباب بـ 30 مليون جنيه لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على صرف مبلغ بقيمة 30 مليون جنيه دعم لعدد 4062 مركز شباب موزعة على جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية، وذلك لمواجهة آثار وتداعيات فيروس كورونا والتي تمثلت في إيقاف الأنشطة الرياضية بكافة أشكالها وغلق المنشآت الشبابية والرياضية بشكل كامل الأمر الذي تأثرت معه ميزانيات مراكز الشباب وبالتالي قدراتها على الوفاء بالتزاماتها المختلفة وفي مقدمتها الأجور والمستحقات المالية للعاملين والمدربين وكافة المستحقات المالية الدورية والخاصة بتلك المراكز.

وتتضمن موافقة وزير الشباب على دعم مراكز الشباب لتوزيعها وفقًا لتقسيمات مراكز الشباب حسب الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بمشاركة مراكز الشباب في الأنشطة الرياضية المختلفة، فضلًا عن الالتزامات الخاصة بتلك المراكز والمرتبطة بالأنشطة والمبادرات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة في المجالات الرياضية والثقافية والفنية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه سبق صرف مبلغ وقدره 25 مليون جنيه لأكثر من 550 نادي رياضي لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد،

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وأوضح "صبحي" أن دعم الأندية ومراكز الشباب يمثل أحد أوجه إجراءات الوزارة لدعم ومساندة كافة الهيئات الشبابية والرياضية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتركيز كل جهود الحكومة في إدارة الوضع الحالي ومساعدة القطاعات المتضررة، وارتكازا على قرارات الحكومة المصرية ولحرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم كافة أنواع الدعم المادي واللوجيتسي لمراكز الشباب في ظل توقف الأنشطة الشبابية والرياضية المنفذة بها في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكانت أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن خطة الفعاليات الثقافية والفنية، خلال شهر رمضان المبارك، والتى تأتى ضمن استراتيجية الوزارة بإبراز دور الإبداع فى بناء الانسان وتنمية الوعى، وتشمل أنشطة متنوعة يتم تنفيذها on line، على الموقع الرسمى للوزارة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة حرصت في خطتها على ضرورة استمرار الرسالة التنويرية لها، وانتقاء الفعاليات التي تهدف إلى الحفاظ على الهوية وتنمية الوعي وتبرز دور الإبداع في بناء الإنسان، بما يتناسب مع أجواء الشهر المعظم، والإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.