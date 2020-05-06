أخبار مصر | بلاغ لنيابة الأموال العامة ضد إهدار أموال المحامين في الأراضي المخصصة للنقابة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بلاغ لنيابة الأموال العامة ضد إهدار أموال المحامين في الأراضي المخصصة للنقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المحامي عبد الحفيظ الروبي عضو مجلس نقابة المحامين، ببحث ملف الأراضي المخصصة لنقابة المحامين وتبين أنه يشير إلى وقوع جرائم إضرار بالمال العام المملوك للنقابة العامة للمحامين.

وتقدم الروبي، ببلاغ إلى المستشار النائب العام، بطلب التحقيق في وقائع الإضرار بالمال العام عمدا وإهمالا، بامتناع المشكو في حقه دون مبرر عن سداد أقساط الأراضي المخصصة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لجدية تنفيذ المشروعات، والتصرف على ضوء ما يسفر عنه التحقيق، وقد تم تقديم البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا، حيث قيد برقم 473 لسنة 2020 أموال عامة عليا في 552020.

جاء ذلك بعد تكليف رجائي عطية نقيب المحامين، لعبد الحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة العامة ببحث ملف الأراضي المخصصة من قبل لنقابة المحامين سواء السكنية أو أراضي الأندية وما سحب منها وأسباب السحب وهل لعدم تنفيذ المشروعات أم عدم سداد الأقساط المطلوبة مما أدى جميعه لضياع ثروة عقارية ضخمة.

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وكان قدم رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بلاغا لنيابة الأموال العامة العليا، بالاستيلاء على إجمالي 537857 جنيه من أموال النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة، قيد برقم 463200 أموال عامة عليا.

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وأكد "عطية"، في بيان له، أنه قدم ملحقا لهذا البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا عن الاستيلاء على ما إجماليه 306682 جم من أموال النقابة العامة، وذلك بالنقابة الفرعية لجنوب القاهرة.

وأوضح أن النقابتين المبلغ ضدهما لم تتقدما حتى تاريخه بالحساب الختامي عن الأعوام من 2016 حتى 2019، وبيان الإيرادات والمصروفات من أول عام 2020 حتى أخر مارس 2020، والموازنة التقديرية عن العام الجديد والمطلوبة منهما منذ 4 أبريل الماضي.

وكان أشرف ذكي نقيب القاهرة الجديدة، نشر فيديو مطول مدته تزيد عن ساعة ونصف، كشف فيه عن فساد كبير بميزانيات النقابة الفرعية.

واستعرض عددا من الأزمات التي واجهته مع الأعضاء منذ توليه العمل واعتراضه على أسلوب العمل، وأن هناك مبالغ صرفت للأعضاء على أنها اعانات ولم تكن تذهب لمستحقيها، مشيرا إلى أنه هناك تأجير لبوفيهات استراحات المحامين يدخل جيوب أعضاء المجلس.

وكشف عن عدم صحة مبالغ التصديقات على العقود وأن هناك أكثر من 3 مليون موارد تصديق لم يعلن عنها من قبل حيث تبين أن صافي الايرادات تزيد على 105 مليون وليس 102 مليون جنيه.