تطهير ورش المعديات وشون البنك الزراعي ومنافذ صرف المعاشات بـ«ديرمواس» بالمنيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ الحملات اليومية للوحدات المحلية بنطاق المحافظة، لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأشاد «القاضي»، بالدور الذي تقوم به الأجهزة التنفيذية، والجهات المعنية بمراكز المحافظة، في تنظيم حملات النظافة، وتنظيم عملية صرف المعاشات من خلال منافذ الصرف، وحملات إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير للمنشآت والقطاعات الخدمية، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، مؤكداً على ضرورة استغلال فترة حظر تنقل المواطنين لإنجاز تلك الأعمال.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتخصصة، تنظيم عملية صرف المعاشات للمستحقين بمكاتب البريد بالقري التابعة للمركز، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير ونظافة الشوارع والمنازل، حيث تم تطهير المعديات وشون البنك الزراعي المصري، ومنافذ البريد، والبنوك التي تتولي صرف المعاشات.

كما تم تنظيم حملات نظافة بقرى المركز ورفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة، ورفع الاشغالات، وفض التجمعات والأسواق، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 18 غرامة فورية، كما تم إزالة ٢٠ حالة تعد على الأراضي الزراعية، بمساحة ١٥ قيراط، و٩ أسهم و٩ حالات مخالفة للقانون ١١٩ بمساحة ٨٧٠ متر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تطهير ورش المعديات وشون البنك الزراعي ومنافذ صرف المعاشات بمركز ديرمواس بالمنيا

تطهير ورش المعديات وشون البنك الزراعي ومنافذ صرف المعاشات بمركز ديرمواس بالمنيا

تطهير ورش المعديات وشون البنك الزراعي ومنافذ صرف المعاشات بمركز ديرمواس بالمنيا

تطهير ورش المعديات وشون البنك الزراعي ومنافذ صرف المعاشات بمركز ديرمواس بالمنيا