شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب قطع الشبكات ..طلاب شمال سيناء لم يتمكنوا من أداء مادة الجغرافيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسبب انقطاع الشبكات في عدم تمكن طلاب الصف الأول الثانوي العام بشمال سيناء من أداء مادة الجغرافيا الكترونيًا عن طريق جهاز التابلت، حيث يبلغ عدد الطلبة المقيدين بالصف الأول الثانوي العام عدد 2745 طالبًا وطالبة.

وقال حمزة رضوان، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء تواصل مع الدكتور رضا حجازي والدكتور أحمد ضاهر، نائبي وزير التربية والتعليم، بخصوص انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت وعدم تمكن الطلبة من الدخول على منصة الامتحان.

أضاف رضوان، أن الوزارة قررت اعتبار الموضوع أمر طارئ وخارج عن إرادة الطلاب، مع اتخاذ عدد من الإجراءات في حفظ حقوق الطلبة والطالبات كاملًا في مادة الجغرافيا.