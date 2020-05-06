شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: توفير أراضي بديلة للقضاء على الأسواق العشوائية.. وتقنين أوضاع المحلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن، بحضور الدكتور احمد عطا نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، بمقر ديوان عام المحافظة.

ناقش «رحمي»، مع رؤساء المراكز والمدن، ضرورة توفير قطع أراضي لنقل الأسواق العشوائية وزيادة الأماكن البديلة للقضاء على تلك الأسواق والحد من الباعة الجائلين وتجهيزها ودراسة تكلفتها على مستوى المراكز والمدن، في إطار التدابير الاحترازية لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة وعمل بيان يومي بجميع التفاصيل الخاصة بها، والمتابعة اليومية لرفع جميع الإشغالات، والتأكد من التزام أصحاب المحلات بالنظافة العامة وعمل محاضر للمخالفين.

كما أصدر توجيهاته لرؤساء المدن والمراكز بالمرور على المحلات للتأكد من عمل التراخيص لتقنين أوضاع جميع المحلات على مستوى المحافظة، وسرعة تحصيل أموال الدولة على مستوى وحدات سكنية أو عقود حق انتفاع أو مساكن الإيواء على مستوى المحافظة.

من جهته، أوضح الدكتور احمد عطا نائب المحافظ، أنه تم عمل خطة لصيانة المعدات بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث تم عمل الصيانة اللازمة لجميع المعدات لحي ثان طنطا والمحله وسيتم الانتهاء من صيانها خلال 10 أيام وباقي المعدات على مستوى المحافظة سيتم الانتهاء منها خلال شهرين لرفع كفاءة جميع المعدات، مشددا على ضرورة الحفاظ على المعدات وعدم إهمالها أو إهمال صيانتها.

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