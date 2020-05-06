شكرا لقرائتكم خبر عن عقب وفاة مصاب بـ«كورونا».. حملة موسعة لرش وتعقيم شوارع «طما» بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، إن إدارة الطب الوقائي بالمديرية، بالتعاون مع فريق الأمراض المتوطنة بالإدارة الصحية بمدينة طما، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية للمركز، نفذت حملة موسعة لرش وتعقيم شوارع المدينة في أعقاب وفاة شخص مصاب بفيروس «كورونا» داخل مستشفى الحميات بأسيوط.

وذكرت المديرية، في بيان لها، اليوم، أنه تم إبلاغ الإدارة الصحية بطما، أمس، بوفاة أحد المرضى بمستشفى الحميات بأسيوط، وتبين من عمل التحاليل له أنه مصاب بفيروس «كورونا»، فانتقل على الفور إلى منزل المتوفى فريق من إدارة الطب الوقائى، ومجموعة العمل بالإدارة الصحية بطما، وتم حصر المخالطين للحالة الإيجابية، وفرض حجرا صحيا لهم داخل المنزل، وعمل كشوف بالأسماء وأرقام الهواتف، وتتم المتابعة لهم بصفة دورية على مدار الساعة، وشرح إجراءات العزل المنزلي للجميع، والتنبيه بضرورة الإلتزام بهذه الإجراءات، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية بالوحدة المحلية والأجهزة الأمنية في هذا الشأن.

وأكدت المديرية، أنه سيتم التواصل مع المخالطين بشكل دوري على مدار 14 يوما لمتابعة حالتهم الصحية، وفي حالة ظهور أي أعراض على أي منهم سيتم توجيهه لتلقي الخدمة الطبية الملائمة، لافتة إلى قيام فرق الأمراض المتوطنة بالإدارة الصحية بطما بتطهير العقار بالكامل الذي تقطن به الحالة، وتطهير شقق المنزل والمدخل ومباشرة دفن الجثمان دفنا صحيا، مع الإلتزام بعدم تواجد المشيعين، وتطهير الطريق المؤدى إلى المدافن والأماكن المحيطة به.