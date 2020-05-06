شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق بمبنى 1 بالمدينة الجامعية بأسيوط دون وقوع خسائر بشرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط إلى مبنى «1» بالمدينة الجامعية، وذلك عقب تعرضه لحريق محدود ظهر اليوم.
رافقه الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور عرفة أبوالعلا مدير عام قطاع المدن الجامعية.
وصرح الدكتور طارق الجمال عقب تفقده للمبنى أن الحريق محدود ونشب في الطابق الرابع من مبنى «1» بالمدينة جامعية طلبة، ولم يتجاوزه لأية طوابق أخرى، مشيراً إلى أن الخسائر الناجمة عن الحريق بسيطة ولم تتعدى بعض التلفيات في أثاث الغرف.
وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن الحريق نشب حوالي الساعة الثانية عشر والنصف، وتم التعامل معه وإخماده فور وقوعه، وذلك بمعرفة المختصين بإدارة الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء وتم تحرير محضر بالواقعة للتحقيق فيه من خلال الجهات المختصة ومعرفة أسباب نشوب الحريق.
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