شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة نجله سقطت بهما شرفة عقار بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شخص مصرعه وأصيب نجله، مساء الأربعاء، في انهيار شرفة الشقة سكنهما بعقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة غيط العنب في الإسكندرية.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز يفيد انهيار شرفة عقار قديم بحارة الشيخ عوض الله بمنطقة غيط العنب، وانتقل ضباط قسم شرطة كرموز ومسؤولي الحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقارمكون من طابق أرضي وطابقين علويين، بناء قديم، وانهيار شرفة الطابق الثاني علوي بالمدعو «أحمد.ال» وطفله ما أسفر عن وفاة الأب وإصابة نجله.

وأشارت المهندسة ابتسام الشافعي، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن العقار صادر له قرار إزالة وترميم برقم 406 لسنة 2018 لم ينفذ، وجرى وضع حواجز حديدية حول العقار خوفا على حياة المارة.

تحرر محضر رقم 1583 لسنة 2020 إداري قسم شرطة كرموز بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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