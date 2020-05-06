شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: الشيخ محمد الطبلاوي رحل بجسده وسيبقى في الدنيا صوته العذب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعي أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، المغفور له الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء وأحد أهم قراء القرآن الكريم المجودين. رحم الله الشيخ الطبلاوى الذى لبى نداء ربه فى ليلة من ليالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رحل بجسده وسيبقى فى الدنيا صوته العذب فى تلاوته للقرآن الكريم. رحم الله الشيخ الطبلاوي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 7,588

تعافي 1,815

وفيات 469

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