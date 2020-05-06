شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 1495 محضر تمويني خلال حملة اليوم الواحد بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد لمحافظة أسيوط، حملة تموينية مكبرة بمركز ساحل سليم، بمشاركة اسامة سحيم رئيس المركز، وكمال خليفة وكيل مديرية التموين ومسئولي الصحة والطب البيطري والبيئة واستهدفت المدينة الصناعية بالغريب وبعض المخابز والمحال التجارية وأسفرت حملات اليوم عن تحرير 1495 محضر تمويني متنوع تمثلت في محاضر نظافة وبيئة وضبط مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية.
وشدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف حملات اليوم الواحد التموينية والرقابية والمتابعة المستمرة لمنافذ البيع المختلفة والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز بقرى ومراكز المحافظة، تحت إشراف السكرتير المساعد للمحافظة، للتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار، وذلك عن طريق ضبط وتحرير المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وأشار سعد إلى شن الحملات بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة ومباحث التموين والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء لاحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد.
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