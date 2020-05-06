شكرا لقرائتكم خبر عن أرادوا مساندة الأطباء والتضامن مع المصابين.. فأقاموا إفطار جماعي أمام «عزل أسوان» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام مجموعة من أهالي محافظة أسوان، حفل إفطار جماعي أمام مستشفى العزل بأسوان في مبادرة منهم لرفع الروح المعنوية لمصابي كورونا ومشاركة ودعم الأطقم الطبية والتمريض في مواجهة الفيروس، والذين يقضون شهر رمضان داخل المستشفى.

وتم توزيع وجبات الإفطار على جميع المتواجدين داخل المستشفى، وتناولوه في أماكن عملهم داخل المستشفى، فيما افترش الأهالي أمام المستشفى لتناول طعام الإفطار، وبعد الإفطار تم تقديم التحية لأفراد الجيش الأبيض بإضاءة كشافات المحمول والتلويح بها أمام المستشفى على أغاني «ال دي جي»، ورد عليهم المرضى والأطقم الطبية والعاملين في المستشفى وبادلوهم إضاءة كشافات الهواتف المحمول من شرفات المستشفى.

وقالت مايسة صلاح أحد منظمي الإفطار، إن مشاركة المصابين والأطقم الطبية جهودهم في مواجهة الفيروس يأتي كنوع من التحفيز والدعم المعنوي لجميع العاملين بالمستشفى والمرضى، والذين يقضون رمضان بعيدا عن أسرهم، ولم يتاح لهم الافطار مع أفراد عائلتهم نتيجة لظروف تواجدهم داخل المستشفى لأداء واجبهم في رعاية وخدمة مصابي كورونا، لافتة إلى أنه تم إعداد وجبات الإفطار منزليا.

إفطار جماعي أمام مستشفي عزل أسوان تضامنا مع الجيش الأبيض

إفطار جماعي أمام مستشفي عزل أسوان تضامنا مع الجيش الأبيض

إفطار جماعي أمام مستشفي عزل أسوان تضامنا مع الجيش الأبيض

إفطار جماعي أمام مستشفي عزل أسوان تضامنا مع الجيش الأبيض

إفطار جماعي أمام مستشفي عزل أسوان تضامنا مع الجيش الأبيض