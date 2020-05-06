شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق يتفقد استعدادات المدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، الأربعاء، استعدادات المدن الجامعية لاستقبال وعزل العائدين من الخارج، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء لتحمل الدولة تكلفة الإقامة والإعاشة للعزل الصحي في المدن الجامعية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصريين العائدين إلى أرض الوطن مع ضرورة خضوع هؤلاء للعزل بهدف منع انتشار الفيروس وحماية صحة المصريين بوجه عام.

رافق رئيس الجامعة، الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشؤون لدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالمنعم نافع المشرف على قطاع التعليم والطلاب، والدكتور رمضان نافع مستشار رئيس الجامعة لمكافحة العدوى، والدكتور أحمد عبدالستار أمين عام الجامعة، مدير عام المدن الجامعية.

وأوضح «شعلان» أنه تم تجهيز أماكن إقامة بالمدن الجامعية بعدد 2 مبنى «ذكور، إناث» توفر440 غرفة لاستيعاب عدد 440 فرد في حالة الإقامة الأحادية وحتى 1760 فرد في حالة الإقامة الرباعية ومزودة بصالة طعام بكل مبني وعيادة طبية، يتناسب موقعها لقربها من مستشفى الحميات بالزقازيق، مما يسهل التنقل ما بين المدينة والمستشفى بسهولة ويسر.

وأضاف أن جامعة الزقازيق اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بالمستشفيات والمدن الجامعية استعدادا للتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال وضع الخطط المستقبلية، والتنسيق الكامل مع محافظة الشرقية ومختلف الجهات المعنية، بالإضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات المتاحة من الكوادر الطبية، والمستلزمات والأدوية والمنشآت لتقديم أوجه المساعدة اللازمة لمديرية الشؤون الصحية، طبقاً لبروتوكولات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم الدعم الكامل بالكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات اللازمة حال تفشى الوباء.

استعدادات المدن الجامعية لإستقبال وعزل العائدين من الخارج في محافظة الشرقية

استعدادات المدن الجامعية لإستقبال وعزل العائدين من الخارج في محافظة الشرقية

استعدادات المدن الجامعية لإستقبال وعزل العائدين من الخارج في محافظة الشرقية

استعدادات المدن الجامعية لإستقبال وعزل العائدين من الخارج في محافظة الشرقية

استعدادات المدن الجامعية لإستقبال وعزل العائدين من الخارج في محافظة الشرقية

استعدادات المدن الجامعية لإستقبال وعزل العائدين من الخارج في محافظة الشرقية

استعدادات المدن الجامعية لإستقبال وعزل العائدين من الخارج في محافظة الشرقية

استعدادات المدن الجامعية لإستقبال وعزل العائدين من الخارج في محافظة الشرقية

استعدادات المدن الجامعية لإستقبال وعزل العائدين من الخارج في محافظة الشرقية

استعدادات المدن الجامعية لإستقبال وعزل العائدين من الخارج في محافظة الشرقية