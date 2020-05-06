شكرا لقرائتكم خبر عن «أصيب بطلق ناري أثناء تنفيذ قرار إزالة».. محافظ أسيوط يتابع حالة نائب مركز القوصية بالمستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطمأن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على الحالة الصحية لمصطفى عرابي، نائب رئيس مركز القوصية، بقسم الإصابات بمستشفى أسيوط الجامعي إثر إصابته بطلق ناري أثناء عودته من تنفيذ قرار إزالة لحالة تعدي على أراضي زراعية بمركز القوصية، إثر تعدي أحد الأشخاص عليه مما أدى إلى إصابته بفخذه وكتفه بطلق ناري.

رافقه خلال الزيارة هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد بشير، رئيس حي غرب، ومساعدي رئيس مركز القوصية وبعض رؤساء القرى.

ووجه محافظ أسيوط بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لنائب رئيس المركز المصاب لحين خروجه من المستشفى فضلًا عن التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعتدين، معلنًا تنفيذ كافة قرارات الإزالة لجميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكل قوة وحسم ودون أي تهاون في تنفيذ القانون على الجميع.

وشدد محافظ أسيوط على تنفيذ كافة قرارات الإزالة تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم وبإستخدام معدات الحملات الميكانيكية ووحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الجهات الأمنية وخاصة في ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين بإستغلال ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال وتداعيات الأزمة والتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

كانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت إخطارًا من هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، يفيد قيام أحد المواطنين بالتعدى على مصطفى عرابي، نائب رئيس المركز، مما أدى إلى إصابته بطلق ناري وذلك أثناء عودته ضمن حملة مكبرة برئاستها لتنفيذ بعض قرارات الإزالة لتعديات على أراضي زراعية بمركز القوصية، وتم على الفور إبلاغ مركز شرطة القوصية ونقل نائب رئيس المركز إلى مستشفى جامعة أسيوط لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المعتدي.

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محافظ أسيوط يتابع حالة نائب مركز القوصية بالمستشفى

محافظ أسيوط يتابع حالة نائب مركز القوصية بالمستشفى