شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بمواصلة مشروعات تنمية سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، «إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء».

ووجه الرئيس بمواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل في شبه جزيرة سيناء، والاهتمام بالتجمعات البدوية السكنية، لإعادة تنظيم السكن في المنطقة في إطار التخطيط العمراني الذي تقوم به الدولة بشكل مدروس ومكتمل الخدمات، فضلاً عن زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية في سيناء.