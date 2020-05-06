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شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 5 مدارس في المنوفية ضمن منحة بنك الاستثمار الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام خالد حامد العرفى، رئيس مدينة تلا بالمنوفية، بجولة ميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات منحة بنك الاستثمار الأوروبي، وبتواجد اللجنة الإشرافية لمتابعة تنفيذ المشروعات، حيث تم المرور على ٥ مدارس جاري تطويرها.
وشدد «العرفى» على عدم وجود أي مخالفات واتخاذ الإجراءات العاجلة للالتزام بالمواعيد وكذا المحافظة على الأثاث بالمدارس والتواجد الميداني الدائم طوال ساعات العمل من مهندسي هيئة الأبنية التعليمية وبتواجد مديري المدارس والاهتمام بكافة البنود، مؤكدا على ضرورة عدم إلقاء أي مخلفات هدم وردم على أي طرق سواء بالمدينة والوحدات القروية.
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