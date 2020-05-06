شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يترأس الاجتماع الأول للجنة متابعة الإجراءات الاحترازية بالمناطق الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة إلزام أصحاب المنشآت الصناعية والغذائية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة العاملين بها ولضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.

جاء ذلك خلال ترأسه، الأربعاء، للاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة ومتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمناطق الصناعية، بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، وأعضاء اللجنة، وذلك بمقر مجلس الأمناء بجهاز العاشر من رمضان.

وأشار «غراب» إلى ضرورة الاتفاق على ألية عمل محددة موضح بها الاشتراطات الوقائية التي يجب أن تلتزم بها المنشآت الصناعية والغذائية ووضع العقوبات اللازمة في حالة المخالفة وعدم الالتزام وذلك حرصاً على استمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير بيئة عمل أمنة للعمال لحمايتهم من الإصابة بالأمراض والفيروسات المعدية.

وقال المحافظ إن «البلاد تمر بمرحلة حرجة تتطلب منا جميعا التضافر والتنسيق لحسن إدارة الأزمة والخروج منها بما لا يضر بالصناعة وزيادة الاستثمار والحفاظ على صحة وسلامة العاملين باعتبارهم الركيزة الأساسية لدوران عجلة الإنتاج».

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على ضرورة تنظيم العمل داخل المصانع وتنظيم الورديات بتخفيض عدد العاملين دون التأثير على الإنتاج وإجراء الكشف الحراري على جميع العاملين أثناء دخولهم وخروجهم للمنشأة وتواجدهم بالأتوبيسات المخصصة لنقلهم على أن تعمل بنصف حمولتها من العاملين لمراعاة المسافات البينية وحفاظا عليهم، مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

كما طالب بتشكيل فريق طبي داخل كل منشأة صناعية أو غذائية لإجراء الكشف الحراري على جميع العاملين بها وإلزامهم بارتداء الكمامات والقفازات الواقية مع توعيتهم المستمرة بكيفية الحفاظ على صحتهم من التعرض للأمراض أو الأوبئة، مؤكداً على ضرورة تخصيص غرفة للكشف الطبي للتعامل الفوري مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد.

ولفت المحافظ إلى أنه سيقوم بجولات مفاجئة للمرور على المنشآت الصناعية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية العاملين بها مع توقيع عقوبات صارمة قد تصل إلى الغلق في حالة عدم الالتزام.

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وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماع فني مصغر بمشاركة الجهات المعنية لوضع الاشتراطات الصحية التي من المقرر أن تلتزم بها المنشآت الصناعية والغذائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك من يوم السبت المقبل، مع وضع التصورات النهائية للعقوبات التي سيتم إتخاذها حيال المخالفين.