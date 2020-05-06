شكرا لقرائتكم خبر عن منعًا للاختلاط والزحام.. تحديد أيام لتسليم الأبحاث بمدارس أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت مديرية التربية والتعليم بأسوان إعداد جدول محدد لتسليم الأبحاث الورقية بكافة المدارس على مستوى قرى ومدن ومراكز المحافظة لمختلف المراحل التعليمية منعا للاختلاط والتزاحم.

وأوضح الدكتور السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن ذلك بناءاً على تعليمات محافظ أسوان بشأن منع أي تجمعات لمجابهة فيروس كورونا والسعي الجاد والمتواصل للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بكافة المواقع الخدمية، وأيضاً المواطنين المترددين على المؤسسات والمصالح الحكومية المختلفة لتلقى الخدمات المتنوعة.

وقال «الفيومى» إنه تم تحديد مواعيد تسليم الأبحاث الورقية بكافة المدارس بدءاً من يوم السبت 9 مايو وحتى الخميس 14 مايو، حيث يتم تسليم أبحاث طلاب الصف الثالث والرابع بالمرحلة الابتدائية خلال أيام 9 و10 و11 مايو، والصف الأول الإعدادى خلال يومي 9 و10 مايو، والصف الأول الثانوي خلال أيام 9 و10 و11 مايو، فيما يتم تسليم أبحاث الصف الخامس والسادس الابتدائى أيام 12 و13 و14 مايو، والصف الثاني الإعدادى أيام 11 و12 مايو، والصف الثانى الثانوى منازل ومجندين ودمج أيام 12 و13 و14 مايو، فيما تم تحديد يوم السبت 16 مايو لتسليم أبحاث جميع المتخلفين عن الأيام المحددة لهم.

وأشار إلى أنه بالتوازى مع ذلك هناك البحث الإلكترونى والذى يتم رفعه على منصة المدرسة (Edmodo) بمعرفة الطالب وولى الأمر خلال نفس الأيام المحددة لكل مرحلة تعليمية.