شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تعاون لتوفير 10 منح دراسية لذوي الاحتياجات بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مؤسسة «مصر الخير» برتوكول تعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، للمساهمة في تطوير البنية التحتية للجامعة وتحديثها بكافة الأنظمة التكنولوجية الحديثة، وتوفير ١٠ منح دراسية بالجامعة لذوي الاحتياجات الخاصة على أن يتم تخصيص نصفها لذوي الاحتياجات الخاصة من المتفوقين رياضياً.

وقع البرتوكول محمد عبدالرحمن، نائب العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد محمد خيري السيد، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية، وبحضور الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بالمؤسسة، وإيهاب عبدالكريم مدير المنح التعليم الجامعى بالمؤسسة .

وقال محمد عبدالرحمن، نائب العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، أن البرتوكول يتضمن تقديم ١٠ منح دراسية مجانية بالكامل لذوي الاحتياجات الخاصة، في كافة التخصصات بالجامعة، مشيراً إلى أن مؤسسة مصر الخير والجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية سوف يعملا على زيادة عدد المنح في السنوات القادمة، لافتا إلى أن هذا البرتوكول ليس الأول مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية حيث سبقه عدة بروتوكولات تعاون، مشيداً بالجامعة وإدارتها وحرصهم على التعاون مع مصر الخير، مؤكدا أن التعلم الالكتروني هو الأنسب لذوي الاحتياجات الخاصة حيث أنها يتناسب مع ظروفهم وأوضاعهم.

وفي ذات السياق أضاف الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بالمؤسسة، أن البرتوكول يتضمن توفير ١٠ منح دراسية داخل الجامعة لذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يتم تخصيص نصفها إلى ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على بطولات رياضية، مشيراً إلى أنه سيتم تقدم أفضل الخدمات التعليمية لهم لتشجعهم على الاندماج في المجتمع واثبات قدرتهم في المجالات المختلفة، لافتا إلى أن المؤسسة تقدم سنوياً الكثير من المنح الدارسية لأبناء مصر من المتفوقين والنابهين، حيث تجاوز العدد الإجمالي لها ما يقرب من 1000 منحة سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك في مرحلة التعليم الجامعي وما قبل الجامعي بشقيه العام والفني، موضحاً أن التقديم لهذا المنح سوف يبدأ في الموعد الرسمي والذي تعلنه مؤسسة مصر الخير، في حينه وفقاً لأي معايير الشفافية .

وأضاف أن مؤسسة مصر الخير، تحرص على مساعدة الطلاب في الحصول على فرصة تعليم متميز، اتساقاً مع رؤية مؤسسة مصر الخير في ضرورة تنمية الإنسان كرؤية استراتيجية لها، وذلك من خلال توفير فرص التعليم متميز.

وأشار إلى أن فكرة توفير منح دراسية لذوي الاحتياجات الخاصة جاءت نتيجة ما تعانيه هذه الفئة من صعوبات وتحديات في سبيل وصولها إلى حقها الطبيعي في مواصلة التعلم، ولمساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

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