شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح لسهولة الجغرافيا في امتحانات «أولى ثانوي» بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الارتياح لطلاب أولى ثانوي بالمحافظات، الأربعاء، لسهولة امتحان الجغرافيا، الذي أدوه على التابلت، من المنازل.

ففي دمياط، قال إسماعيل عثمان، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن غرفة العمليات بالمدريرية لم ترصد أية شكاوي من صعوبة الامتحان، لافتا أن هناك لجنة عليا لمتابعة الامتحانات والتواصل مع الادارات التعليمية المختلفة.

في البحيرة، قال عدد من الطلاب إن الامتحان جاء سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط مع وجود بعض الجزئيات في الامتحان لقياس قدرات الطالب المتميز.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد طلاب الصف الأول الثانوى بالمحافظة 30 ألفًا و496 طالبًا وطالبة، منهم 25 ألفًا و678 طالبًا وطالبة انتظام و4 آلاف و818 بنظام الخدمات، وأن الطلاب قاموا بأداء الامتحان من خلال جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

ووجه المحافظ اللواء هشام آمنة، بانعقاد غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف فرعية بجميع الإدارات التعليمية مع الإعلان عن أرقام تليفونات الغرف ومسؤولى التطوير والمعنيين للتدخل الفورى وحل أي مشكلة قد تطرأ.

وفي المنيا، أدى 27680 طالبًا وطالبة يمثلون 116 مدرسة حكومية و11 مدرسة خاصة في المنيا، امتحانات مادة الجغرافيا، ضمن امتحانات آخر العام، دون مشكلات تقنية داخل المنازل من خلال جهاز الشبكة الالكترونية.

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وقال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه لم نتلق أي شكاوي، أو بلاغات من أولياء الأمور أو الطلاب بوجود مشكلات في التقنية الفنية لشبكة الاتصالات، والوصول لمنصة المدرسة أو الطالب، مؤكدًا انتظام سير الامتحانات.