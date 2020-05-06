شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي ضيف برنامج «خلي بالك من فيفي» على «MBC مصر» الليلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في حلقة جديدة مميزة من حلقات البرنامج الكوميدي «خلي بالك من فيفي»، تستقبل الفنانة فيفي عبده، النجم أحمد فهمي، في حلقة «الليلة» التي تُعرض على «MBC مصر» في تمام الحادية عشر والنصف مساءً، وتُعاد الساعةً الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.
وبرنامج «خلي بالك من فيفي» وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على إستضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحه بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.
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