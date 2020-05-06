شكرا لقرائتكم خبر عن «مخبأة بهدف الاحتكار».. ضبط 2 طن سلع تموينية في مخزن غير مرخص بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكن ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 2 طن من السلع الغذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص، قام صاحبها بإخفائها بهدف الاحتكار ورفع أسعارها.
تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية «غير مرخص»، كائن بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، لحجبه عن التداول كمية من المواد الغذائية بقصد احتكارها ورفع أسعارها للتربح منها.
تم مداهمه المخزن وألقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر بداخله على 2 طن سلع غذائية «أرز أبيض وسكر حر» مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها، تم اتخاذ للإجراءات القانونية حياله وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
7,201
-
تعافي
1,730
-
وفيات
452
كانت هذه تفاصيل خبر «مخبأة بهدف الاحتكار».. ضبط 2 طن سلع تموينية في مخزن غير مرخص بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.