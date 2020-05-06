شكرا لقرائتكم خبر عن «مخبأة بهدف الاحتكار».. ضبط 2 طن سلع تموينية في مخزن غير مرخص بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 2 طن من السلع الغذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص، قام صاحبها بإخفائها بهدف الاحتكار ورفع أسعارها.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية «غير مرخص»، كائن بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، لحجبه عن التداول كمية من المواد الغذائية بقصد احتكارها ورفع أسعارها للتربح منها.

تم مداهمه المخزن وألقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر بداخله على 2 طن سلع غذائية «أرز أبيض وسكر حر» مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها، تم اتخاذ للإجراءات القانونية حياله وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.