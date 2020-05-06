شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بمتابعة منافذ بيع السلع الغذائية للتصدي للممارسات الاحتكارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأربعاء، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني على منافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية للتأكد من توافر السلع أمام المواطنين بالكميات الكافية لسد احتياجاتهم والتصدي للممارسات الإحتكارية وغلاء الأسعار التي يفرضها بعض التجار على المواطنين، مستغلين ارتفاع القوة الشرائية للمواطنين، مؤكداً على تذليل كافة المعوقات بهدف دعم المواطنين ومحاربة الغلاء وخاصة في ظل هذه الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد للتصدي للممارسات الإحتكارية وغلاء الأسعار التي يفرضها بعض التجار على المواطنين في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا وشهر رمضان المبارك.

وشدد المحافظ على وكيل وزارة التموين بوضع خطة لتكثيف الحملات التموينية اليومية المستمرة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية «مباحث التموين ومديرية الصحه والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك»، للمرور على الجزارين، وثلاجات حفظ اللحوم والأغذية، والمجمدات، والمحال التجارية، للتأكد من جودة السلع المعروضه أمام المواطنين وصلاحيتها وعدم التلاعب بالأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع شركات الجملة والمجمعات والجمعيات الاستهلاكية لطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق، بالإضافة إلى تزويد منافذ بيع السلع الغذائية بمنتجات من شركة الصالحية للاستثمار والتنمية من اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة، لافتا إلى أنه يوجد 755 منفذ لبيع السلع الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة موزعين، و92 منفذ تابع للقوات للمسلحة، 35 منفذ أمان «الشرطة»، 50 جمعية استهلاكية، 46 مجمعات استهلاكية و409 منفذ لجمعيتي، 21 شركة العامة لتجارة الجملة و73 منفذ «فئوى، منزلية» تتبع مديرية التموين، بالإضافة إلى عدد 2 منفذ تابع لمديرية الزراعة و3 تابع لشركة الصالحية، و10 تابع للشركة المصرية الإماراتية، و14 منفذ تابع لجمعية من أجل مصر لسد احتياجات المواطنين الأكثر احتياجا.