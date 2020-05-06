شكرا لقرائتكم خبر عن استغاثت بالسيسي.. «التضامن» تستجيب لمواطنة انقطع عنها «معاش كرامة» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجابت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، الأربعاء، لاستغاثة إحدى السيدات بمحافظة الإسكندرية، بشأن انقطاع «معاش كرامة» منذ 6 أشهر، عقب استغاثتها بالرئيس عبدالفتاح السيسى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح بيان صادر عن المديرية، الأربعاء، أنه تم بحث ودراسة حالة المواطنة وتبين أن سبب إيقاف معاش كرامة للمواطنة هو تغيير محل الإقامة المثبت بالملف وعند عمليات التتبع تم تجميد المعاش لحين الاستدلال على عنوانها.

وأشار البيان إلى أنه تم الانتقال للمواطنة بعد التواصل معها تليفونيا بالعنوان المقيمة به وجرى صرف مبلغ نقدي كمساعدة فورية، بالإضافة إلى اعتماد مبلغ شهري من مؤسسة التكافل الاجتماعي لمدة عام أو لحين إنهاء إجراءات معاش كرامة ودعمها بمواد غذائية.

وأوضحت المديرية أنها عرضت على المواطنة في حال قبولها الإقامة بدار رعاية المسنين سيتم قبولها على الفور، وجار مساعدتها في استيفاء مستندات الصرف.