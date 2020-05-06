شكرا لقرائتكم خبر عن «استبدال امتحانات الثانوية العامة باختبار قدرات».. مقترح يرد عليه وزير التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الحكومة تدرس الآن سيناريوهات المنظومة التعليمية بالعام الدارسي الجديد، المقرر أن تبدأ في سبتمبر المُقبل، خصوصًا أن فيروس كورونا «واضح أنه قاعد معانا ومش مشكلة وقتية».

وأضاف شوقي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأربعاء، لمناقشة الموازنة العامة للتعليم 2020/2021: «كل الإزعاج الآن على الثانوية العامة، ولكن السؤال الأهم، هننزل إزاي المدارس في سبتمبر المُقبل، وهعمل إيه في التعليم السنة الجاية، وهنعقم الطلاب إزاي، خصوصًا أن بوابة التعقيم الذاتي الواحدة تكلفتها 30 ألف جنيه».

وتابع شوقي: «الحاجة الوحيدة اللي عايزة لجنة على الأرض هي الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية»، مشيرًا إلى أن تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة من تطهير وتعقيم للجان تقدر بنحو 950 مليون جنيه لمدة 20 يومًا، لافتًا أن الوزارة طالبت بمخصصات مالية في الموازنة الجديدة 2020/2021 بواقع 132 مليار جنيه، إلا أنه تم تخصيص 109 مليارات جنيه فقط، قائلا: «الموازنة عليها ضغط شديد، خصوصًا واحنا داخلين على هم شديد بسبب فيروس كورونا».

و قال إن الملامح الرئيسية لخطة الدولة لإجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، ستتم مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء المقرر له، غد الخميس، على أن يتم إعلانها للمواطنين، في 15 مايو الجاري، لافتًا إلى أنه من المُقرر أن تُجرى الامتحانات يوم 7 يونيو المقبل، موضحًا أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات شهادة الثانوية العامة يبلغ 660 ألف طالب وأكثر منهم بقليل بالدبلومات الفنية.

وردًا على سؤال للنائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عن الضوابط التي تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والمُراقبين وكل من يُشارك في هذه العملية، قال «شوقى» إن عدد الطلاب في كل لجنة لن يتجاوز الـ14 طالبًا، وأنه تقرر زيادة عدد اللجان بنسبة 60% لتصل إلى 5000 لجنة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن كافة اللجان ستكون في مقرات تابعة للتربية والتعليم، وأنها لن تكون في مراكز الشباب أو أي أماكن تتبع وزارات أو هيئات أو جهات أخرى، وذلك لأسباب تتعلق بالتأمين ضد الغش والتسريب، موضحًا أن تكلفة التأمين العادي الذي يحدث كل عام تبلغ نحو مليار و300 مليون جنيه.

وأشار «شوقي» إلى أنه سيتم تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان الامتحانات المُختلفة، وأنه سيتم تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميًا قبل وبعد الامتحانات، كما أنه سيتم توزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مُشرفين وطلاب وموظفين وعمال، فضلا عن توفير أجهزة لتغطية الأحذية قبل دخول اللجان، وتجهيز غرف عزل باللجان وسيارات إسعاف للتعامل مع أي حالات اشتباه.

وحول مطالبات البعض بإلغاء امتحانات الثانوية العامة أو تأجيلها، قال: «هذا سيكون له عواقب وخيمة، أما الحديث عن استبدال الامتحانات باختبارات قدرات فهذا كلام هزلي وكلام فاضي».

وأشار إلى أن البعض متخوف من إجراء الامتحانات في اللجان، قائلا: «هناك عام دراسي سيبدأ في سبتمبر المقبل، والناس طول النهار في المول والمترو والميكروباص، إحنا هنوفر للطلاب تأمين مش موجود في البيت، المهم ميحضرش الأهالي مع الطلاب ويتكدسوا أمام اللجان».

وكشف «شوقي» عن أن هناك عدد من المقترحات التي يتم دراستها لتنفيذها خلال العام الدراسي الجديد في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، أبرزها أن يكون الأسبوع الدراسي على سبيل المثال لمدة يومين فقط مقابل أن يمتد حتى الساعة الخامسة مساء والاستعانة بالتعليم أون لاين خلال باقي أيام الأسبوع.

وقال إن هذا النظام سيكون تطبيقه صعب على المرحلة الابتدائية خصوصًا أن هذا السن يحتاج لتواصل مباشر بين الطالب والمُدرس، في حين أن تطبيقه على المرحلة الإعدادية سهل، مشيرًا إلى أنه قبل تطبيقه سيتم تسليم جهاز للطلبة به كل المنهج وكذلك آلية التواصل الإلكتروني مع المُعلم، وكذلك شرح المواد مصحوبًا بالفيديو.

وأشار «شوقي»، إلى أن هذا الجهاز سيتم تسليمه فقط بداية من مرحلة رابعة ابتدائي، وبالتالي سيتم توفير تكاليف الطباعة، فقبل هذا السن يجب أن يتم التعلم بالورقة والقلم سواء على مستوى الكتابة أو الحساب، وهذا أمر مهم من الناحية التعليمية «من كي جي حتى الصف الثالث الابتدائي مش هيكون فيه تكنولوجيا ولازم الطلاب يحسبوا ويكتبوا بأيديهم لأسباب تعليمية»، مؤكدًا أن هذا العام سيشهد آخر تطبيق لمنظومة التعليم القديم، فنظام التعليم الإلكتروني سيقضي على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية لذلك ففيروس كورونا ربما يكون منحة.

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و انتقد «شوقي»، لجوء عدد من أولياء الأمور والطلاب لشراء الأبحاث والغش، في ظل الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة لاستكمال العام الدراسي الحالي لتفادي أثار انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: «هناك تساؤلات كثيرة طرحتها الأزمة الحالية، أبرزها هل نفتح التعليم الجديد للجميع بدون ضوابط، خصوصًا أننا شوفنا مجموعة هائلة من أولياء الأمور والطلاب جاي ياخد شهادة بس مش عشان يتعلم، وده بيهدر جزء كبير من ميزانية التعليم في البلاعة لأننا مش مستفيدين من اللي اتعلموا».

وتابع «شوقي»: «السؤال التاني التعليم المجاني لمين، للكل ولا لمن يستحق، اللي بيغش برده بياخد تعليم مجاني، فهل عايزين تصرفوا فلوسكم كده، ما نديلهم شهادة ونخلص، للأسف الستات كانوا واقفين طوابير زي طابور العيش علشان يشتروا الأبحاث، كلها أموار تحتاج لمواجهة خصوصًا أن فيروس كورونا سلط عدسة عليها».

و قال وزير التعليم :«اللي عايز يتعلم هنقدم ليه خدمة تعليم جيد، بس اللي مش عايز بلاش يشوشر عليها، لو مش عايز تتعلم أطلع بره متحشورش الفصل بـ70 طالب، لذلك فالموازنة الجاية هتكون موازنة التعليم تروح لمين»، مشيرًا إلى أن بعض الطلاب يدفعون للمدرس «علشان ينجح وياخد أعمال السنة، لذلك فالسؤال الأهم أين ذهبت أخلاقنا»، لافتًا إلى أن الوزارة طالبت بمخصصات مالية في الموازنة الجديدة 2020/2021 بواقع 132 مليار جنيه، إلا أنه تم تخصيص 109 مليار جنيه فقط، قائلا: «الموازنة عليها ضغط شديد خصوصًا وإحنا داخلين على هم شديد بسبب فيروس كورونا».

وأوضح «شوقي»: «لو كانت جائحة فيروس كورونا تأخرت عام آخر، مكناش هنضطر لنزول طلاب الثانوية العامة للجان من الأساس»، وقال إن بنك المعرفة شهد خلال شهر مايو نحو 80 مليون مشاهدة من الطلاب وأولياء الأمور لما اضطروا دخلوا على بنك المعرفة واكتشفوا أن فيه ثروة غير مستغلة، وهنا منظمات دولية بـ52 دولة طالبة مننا بنك المعرفة لاستخدامه بعد نجاحه في الأزمة الأخيرة.

وأشار «شوقي»، أن الأزمة الأخيرة اضطرتنا لعمل نظام جديد لتقيم نحو 15 مليون طالب، وهذا الأمر ساعدنا جدًا خلال الفترة الماضية، خصوصًا في زرع ثقافة جديدة داخل الطلاب لا تعتمد على مجرد الحفظ والإجابة على الأسئلة في الامتحان.