شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار خفيفة على الإسكندرية اليوم وغدا وارتفاع الأمواج لـ 2 متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنبؤ جوى لمحافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء ولمدة 48 ساعة ، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد المحافظة اليوم طقس لطيف نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد المحافظة غدا طقس معتدل نهارا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة .

وعن درجات الحرارة اليوم بالإسكندرية العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة ، وغدا العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة ، وعن حالة البحر معتدل لمضطرب وارتفاع الموج من 1.5 ل 2 متر .

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وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدا الخميس، ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يتوقع الخبراء أن يسود غائم جزئى ، وطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى ، فيما تشهد السواحل الشمالية شبورة وطقس غائم جزئى وطقس معتدل على السواحل الشمالية .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد شبورة وطقس مشمس مائل للحرارة ، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس حار .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية يكون لطيف على شمال وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس بالقاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجات، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.