شكرا لقرائتكم خبر عن لايف الخليج 365.. كواليس وصول الغواصة الجديدة وانضمامها للقوات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الزميل زكى القاضي، رئيس القسم العسكرى باليوم السابع، أن دخول الغواصة المصرية الجديدة للقوات البحرية، تمثل إضافة كبيرة في تسليح القوات البحرية، وهى ضمن صفقة تضم 4 غواصات مع الجانب الألماني، بدأت منذ عام 2014.

وأضاف " القاضي"، خلال " لايف" على صفحة " الخليج 365" على الفيس بوك مع الزميلة حور محمد، أن الغواصة الجديدة من نوع الغواصات الهجومية، وتستطيع الإبحار لأكثر من 11 ألف ميل، و بعمق 500 متر تحت سطح البحر، مما يمكنها من تنفيذ مهامها بكل دقة وحرفية، بالإضافة لأن الغواصة تضم 8 طوربيدات، ومخزن يسع 14 طوربيد أخر، وكلها تمثل قيمة كبير في تأمين مصالح مصر.

وحول الأهداف الخاصة بخطط التطوير والتسليح بالقوات المسلحة، أكد قائلا:" هناك خطة للتسليح موضوعة بعناية، وتم تعزيزها وتنفيذها بشكل كامل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك في مختلف أسلحة الجيش المصرى، وبما يمثل نقلة نوعية في مختلف الاتجاهات".

وأضاف رئيس القسم العسكرى باليوم السابع، أن القوات البحرية على سبيل المثال شهدت تطورا كبيرا بانشاء الأسطولين الشمالى والجنوبى، بالإضافة لحاملتي المروحيات جمال عبد الناصر وأنور السادات، وكذلك الفرقاطة تحيا مصر، والطائرات المحمولة على المروحيات، وكلها أسلحة تعزز قدرة البحرية المصرية في تأمين مصالح مصر الاقتصادية، والعمل على تأمين ثروات مصر مثل حقل ظهر، والذى يبعد عن الساحل لأكثر من 100 ميل.

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وشدد زكى القاضي، على أن خطط التسليح بالجيش المصرى، تسير بمعدلات عالية، وذلك بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقيادة العامة للقوات المسلحة، مشيرا في الوقت نفسه لكفاءة الضباط المصريين في استيعاب التكنولوجيات الحديثة، والتي تمثلت في قيادة الغواصة لمدة 20 يوما من ميناء كيل في ألمانيا وحتى وصولها مصر.

يذكر أن الغواصة المصرية وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الغواصة S-43 من طراز (209/1400) ألمانية الصنع قادمة من ميناء كيل بدولة ألمانيا بعد أن أبحرت لمسافة 7800 كم خلال 20 يوما بطاقمها المصرى.

وتعد هذه الغواصة هى الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014 تعزيزاً لقدراتها الدفاعية وكفاءتها القتالية ولتحقيق الأمن البحري وحماية السواحل المصرية والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط ، وذلك طبقا للبرنامج الزمني المحدد والذي يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين القوات البحرية المصرية والألمانية ، وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوي لدفع العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات .

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