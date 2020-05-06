شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. القومى للمرأة يطلق مبادرة لدعم الصحة النفسية للمرأة ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة اليوم مبادرة "صحتنا النفسية اولوية"، بالشراكة مع عدة شركاء ، يتم اطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس والشركاء بدءاً من اليوم الأربعاء 6 مايو 2020 .

وتتضمن المبادرة مجموعة من الفيديوهات التوعوية يقدمها عددا من الاخصائيين النفسيين والمؤسسات التى تقدم الدعم النفسى ، لدعم الصحة النفسية للمرأة المصرية ورفع الوعى لدى المواطنينوالمواطنات بأهمية الصحة النفسية عموماً، ، فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ، لا سيما فى فترات حظر التجوال والالتزام بالبقاء فى المنازل فترات أطول.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة أن المبادرة جزء هام من جهود الدولة لتوعية المواطنين ، مؤكدة على أهميتها فى تقديم العديد من النصائح الهامة و تقديم الدعم والمساندة النفسية والاجتماعية للأسرة بشكل عام ، والمرأة بشكل خاص ،فى ظل الإجراءات الاحترازية الوقائية التى تقتضي ضرورة الإلتزام بالبقاء في المنازل فترات طويلة، موجهه الشكر للاعلام المصري لنشره الوعى للمواطنين فى هذه المرحلة الحرجة

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وأكدت جيلان المسيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإنابة ان خدمات الصحة النفسية للمرأة هي جزء من الخدمات الأساسية التى يجب توافرها للسيدات والفتيات، خاصة فى اوقات الازمات مثل جائحة كوفيد، وأن هذه المبادرة من شأنها أن توضح كيفية التعامل مع الأزمة بأفضل السبل.

هذا ويتضمن الفيديو الأول بعنوان "التوازن في زمن الكورونا"، تأثير الوضع الحالى على الصحة النفسية وما هى الخطوات التى من الممكن اتخاذها لنعبر هذه الازمة بسلام.