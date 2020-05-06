جامعة الأزهر تعلن تخصيص المدينة الجامعية بالقاهرة حجر صحى للعائدين من الخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الازهر والمشرف العام على المستشفيات، تخصيص المدينة الجامعية "بنين - بنات" ، القاهرة بمدينة نصر ، للحجر الصحى للعائدين من الخارج.
و قدم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة الشكر لكلية الإقتصاد المنزلي بطنطا لتصنيعها كمامات ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، وقال الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحري إن الكلية بفضل تعاون أعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها قامت بإهداء الجامعة سبعة آلاف كمامة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث أنه سيتم توزيع هذه الكمامات على المقيمين في المدينة الجامعية من العائدين من خارج البلاد ويقضون فترة الحجر الصحي بمدن الأزهر.
وكان قد قال الدكتور مصطفى مدبولي: الدولة قامت بترتيبات كثيرة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تعود إلى وطنها، خاصة مع تأكيد وزارة الصحة ضرورة عزل كل العائدين من الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس " كورونا" المستجد، وهناك ترتيب مع وزارة الداخلية لتأمين وصول العائدين من الخارج إلى الجهة التي سيتم العزل بها، مشدداً على أنه لن يُسمح لأحد بمخالفة القواعد والترتيبات الخاصة بالعزل الصحى التي تستهدف في المقام الأول منع انتشار الفيروس وحماية صحة المصريين بوجه عام.
كما أكد اللواء عاطف عبدالفتاح،أمين عام مجلس الوزراء، أن وزارة التعليم العالي ستتولى توفير أماكن الإقامة داخل المدن الجامعية، بالإضافة للأعمال اللوجستية، كما ستتولى الوزارة توفير الأطقم الطبية اللازمة لمتابعة المقيمين بهذه المدن الجامعية طوال فترات العزل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بينما ستقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير كافة سبل الإعاشة للمواطنين المقيمين بالمدن الجامعية طوال فترة العزل بها، على أن تتولى وزارة النقل توفير وسائل الانتقال من المطارات إلى مقر الإقامة بالمدينة الجامعية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الاستعداد لعودة المصريين العالقين في الخارج بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن كل من سيتم تسكينهم في المدن الجامعية أو نُزل الشباب للعزل الصحي ستتحمل الدولة تكلفة إقامتهم وإعاشتهم بالكامل، أما من يرغب فى العزل الصحي في أحد الفنادق فسيتحمل تكلفة إقامته بها.
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