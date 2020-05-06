شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعلن تخصيص المدينة الجامعية بالقاهرة حجر صحى للعائدين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الازهر والمشرف العام على المستشفيات، تخصيص المدينة الجامعية "بنين - بنات" ، القاهرة بمدينة نصر ، للحجر الصحى للعائدين من الخارج.

و قدم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة الشكر لكلية الإقتصاد المنزلي بطنطا لتصنيعها كمامات ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، وقال الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحري إن الكلية بفضل تعاون أعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها قامت بإهداء الجامعة سبعة آلاف كمامة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث أنه سيتم توزيع هذه الكمامات على المقيمين في المدينة الجامعية من العائدين من خارج البلاد ويقضون فترة الحجر الصحي بمدن الأزهر.