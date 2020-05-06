شكرا لقرائتكم خبر عن "المهندسين": إحالة 31 شكوى للجان التحقيق بالنقابة خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النقابة العامة للمهندسين، سعيها لفض المنازعات ذات الطبيعة الهندسية بالطرق الودية المتاحة، وتقديم الدعم القانونى فى حال التعرض لمشاكل قانونية، وتشكيل لجان مختصة، وذلك طبقا لقانون النقابة، مشيرة إلى أنها تلقت خلال عام 101 شكوى.

وأوضحت النقابة، فى تقرير لها: أن عدد الشكاوى الخاصة بمخالفات مزاولة المهنة بلغت 61 شكوى، و20 شكوى خاصة بطلب الدعم القانونى، و20 شكوى خاصة بالمكاتب الهندسية والشركات، و31 شكوى تم إحالتها إلى لجان التحقيق من إجمالى عدد الشكاوى، بالإضافة إلى 58 شكوى تم حها بالتوصل إلى حل ودى من إجمالى عدد الشكاوى، وأشارت النقابة، إلى استمرار دراسة 12 شكوى.

من ناحية أخرى، كانت قد أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إنه نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 2019، فقد قررت هيئة المكتب استمرار صرف المعاشات للمهندسين الذين لم يحدثوا بياناتهم خلال شهر مارس 2020، وذلك حتى 30 مايو 2020، على أن يتم تحديث البيانات خلال هذه الفترة، وحتى نهاية شهر مايو المقبل.

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يأتى ذلك بالتزامن مع تشكيل النقابة للجنة لإدارة الأزمة، برئاسة اللواء محمود مغاورى الأمين العام للنقابة، للتواصل والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، لرصد أى حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، ( كوفيد 19)، لأى من المهندسين، ومتابعة نتائج التحاليل والتنسيق والتواصل مع أسرهم، بالإضافة إلى دراسة الموقف على مستوى كافة النقابات الفرعية، بالمحافظات، والتداعيات الناتجة عنه.

وطالبت النقابة جميع رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات بتفعيل الضبطية القضائية الممنوحة لهم، للتأكد من التزام جميع الشركات التي يعمل بها مهندسون بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير المستلزمات الطبية والمطهرات للمهندسين بمواقع العمل، تنفيذا للتوصيات الصادرة بالاجتماع المنعقد بين نقابة المهندسين والاتحاد المصري للتشييد والبناء، نهاية مارس الماضى، بخصوص التزام شركات المقاولات، وكذلك المكاتب الاستشارية والمصانع والجهات الإنتاجية بتطبيق كافة التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية أثناء العمل